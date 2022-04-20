"Атлетико" не смог обыграть аутсайдера Ла Лиги
Фото: твиттер "Гранады"/Автор неизвестен
В матче 33-го тура чемпионата Испании "Атлетико" и "Гранада" сыграли вничью со счетом 0:0.
"Атлетико", набрав 61 очко, вышел на второе место в турнирной таблице Ла Лиги. "Гранада" с 30 очками осталась в зоне вылета на 18-й позиции.
"Атлетико" – "Гранада" - 0:0
"Атлетико": Облак, Савич, Эрмосо, Рейнилду (Суарес, 46), Льоренте (Симеоне, 90), Карраско, Коке, де Пауль, Серрано (Врсалько, 46), Гризманн (Матеус Кунья, 70), Корреа (Лоди, 66).
"Гранада": Луиш Машимиану, Кини, Диас, Дуарте, Эскудеро, Пуэртас (Раба, 85), Милья, Петрович, Кольядо (Монторо, 76), Мачис (Узуни, 62), Суарес (Бакка, 76).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14