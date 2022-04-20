"Атлетико" не смог обыграть аутсайдера Ла Лиги

Фото: твиттер "Гранады"/Автор неизвестен

В матче 33-го тура чемпионата Испании "Атлетико" и "Гранада" сыграли вничью со счетом 0:0.

"Атлетико", набрав 61 очко, вышел на второе место в турнирной таблице Ла Лиги. "Гранада" с 30 очками осталась в зоне вылета на 18-й позиции.

"Атлетико" – "Гранада" - 0:0

"Атлетико": Облак, Савич, Эрмосо, Рейнилду (Суарес, 46), Льоренте (Симеоне, 90), Карраско, Коке, де Пауль, Серрано (Врсалько, 46), Гризманн (Матеус Кунья, 70), Корреа (Лоди, 66).

"Гранада": Луиш Машимиану, Кини, Диас, Дуарте, Эскудеро, Пуэртас (Раба, 85), Милья, Петрович, Кольядо (Монторо, 76), Мачис (Узуни, 62), Суарес (Бакка, 76).

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