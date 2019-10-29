"Атлетико" не смог удержать победу над "Алавесом"
В рамках 11-го тура испанской Примеры "Алавес" сыграл вничью с "Атлетико".
На данный момент "Атлетико" с 20 очками идет на втором месте. "Алавес" занимает 13-ю позицию.
"Алавес" - "Атлетико" 1:1
Голы: Мората, 70 - 0:1, Лукас Перес, 83 - 1:1
"Алавес": Пачеко, Магальян, Лагуардиа, Агиррегабириа, Дуарте, Вакасо (Берк, 75), Алеиш Видаль, Ману Гарсия, Риоха (Пере Понс, 68), Лукас Перес, Хоселу (Пина, 88).
"Атлетико": Облак, Эрмосо, Лоди, Арьяс, Фелипе, Льоренте (Томас, 46), Эррера (Мората, 60), Сауль, Лемар, Корреа, Диего Коста (Коке, 70).
Предупреждения: Льоренте (16), Вакасо (29), Лагуардиа (61), Фелипе (75), Ману Гарсия (89), Эрмосо (89).
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|Команда
|М
|О
|1
|Гранада
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|20
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|9
|19
|3
|Реал Сосьедад
|10
|19
|4
|Атлетико Мадрид
|10
|19
|5
|Севилья
|10
|19
|6
|Реал Мадрид
|9
|18
|7
|Вильярреал
|10
|17
|8
|Реал Вальядолид
|10
|14
|9
|Атлетик Бильбао
|10
|13
|10
|Хетафе
|10
|13
|11
|Валенсия
|9
|13
|12
|Осасуна
|9
|11
|13
|Леванте
|10
|11
|14
|Алавес
|10
|11
|15
|Мальорка
|10
|10
|16
|Эйбар
|10
|9
|17
|Сельта Виго
|10
|9
|18
|Бетис
|10
|9
|19
|Эспаньол
|10
|8
|20
|Леганес
|10
|5