"Атлетико" не смог удержать победу над "Алавесом"

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"Атлетико" не смог удержать победу над "Алавесом"

В рамках 11-го тура испанской Примеры "Алавес" сыграл вничью с "Атлетико".

На данный момент "Атлетико" с 20 очками идет на втором месте. "Алавес" занимает 13-ю позицию.

"Алавес" - "Атлетико" 1:1

Голы: Мората, 70 - 0:1, Лукас Перес, 83 - 1:1

"Алавес": Пачеко, Магальян, Лагуардиа, Агиррегабириа, Дуарте, Вакасо (Берк, 75), Алеиш Видаль, Ману Гарсия, Риоха (Пере Понс, 68), Лукас Перес, Хоселу (Пина, 88).

"Атлетико": Облак, Эрмосо, Лоди, Арьяс, Фелипе, Льоренте (Томас, 46), Эррера (Мората, 60), Сауль, Лемар, Корреа, Диего Коста (Коке, 70).

Предупреждения: Льоренте (16), Вакасо (29), Лагуардиа (61), Фелипе (75), Ману Гарсия (89), Эрмосо (89).   

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