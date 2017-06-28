"Атлетико" не собирается подписывать Ибрагимовича

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"Атлетико" не собирается подписывать Ибрагимовича

Форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович не перейдёт в мадридский "Атлетико", сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, главный тренер "матрасников" Диего Симеоне не заинтересован в услугах 35-летнего шведа даже несмотря на то, что его можно подписать бесплатно.

Напомним, что этим летом истекает контракт Ибрагимовича с "МЮ" и он станет свободным агентом.

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