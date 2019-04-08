"Атлетико" не собирается увеличивать клаусулу Облака

"Атлетико" вскоре продлит соглашение с голкипером Яном Облаком.

Как сообщает Marca, новый контракт вратаря не предусматривает увеличения его клаусулы, которая в настоящее время составляет 100 миллионов евро.

Контракт 26-летнего словенца истекает в 2021 году. В этом сезоне он провел 40 матчей, из них в 21 он отстоял на ноль.

Напомним, что ранее Облаком активно интересовался ПСЖ.

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