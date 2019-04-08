"Атлетико" не собирается увеличивать клаусулу Облака

Теги атлетико мадридян облак

"Атлетико" не собирается увеличивать клаусулу Облака

"Атлетико" вскоре продлит соглашение с голкипером Яном Облаком.

Как сообщает Marca, новый контракт вратаря не предусматривает увеличения его клаусулы, которая в настоящее время составляет 100 миллионов евро.

Контракт 26-летнего словенца истекает в 2021 году. В этом сезоне он провел 40 матчей, из них в 21 он отстоял на ноль.

Напомним, что ранее Облаком активно интересовался ПСЖ.

Читайте также: "Манчестер Юнайтед" рассматривает двух вратарей на замену Де Хеа. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Головин назвал российских футболистов, которые следующие отправятся в Европу

Головин назвал российских футболистов, которые следующие отправятся в Европу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 31 73
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 31 62
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 31 60
4 Хетафе Хетафе 31 50
5 Севилья Севилья 31 49
6 Валенсия Валенсия 31 46
7 Алавес Алавес 31 45
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 31 43
9 Бетис Бетис 31 43
10 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 31 40
11 Леганес Леганес 31 40
12 Эйбар Эйбар 31 39
13 Эспаньол Эспаньол 31 38
14 Жирона Жирона 31 34
15 Леванте Леванте 31 33
16 Сельта Виго Сельта Виго 31 32
17 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 31 30
18 Вильярреал Вильярреал 31 30
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 31 27
20 Уэска Уэска 31 24
Полная таблица

топ-5 тегов