"Атлетико" не сумел добыть победу в матче с "Челси" и выбыл в Лигу Европы
Один из центральных матчей вторника в 6 туре группового этапа Лиги Чемпионов проходил на "Стэмфорд Бридж", где лондонский "Челси" принимал мадридский "Атлетико". Эта игра имела огромное значение для гостей из Испании, которым нужна была только победа. Однако и она не давала "матрасникам" гарантий участия в 1/8 финала самого престижного турнира Европы. Еще нужно было, чтобы в параллельном поединке в Риме хозяева поля потеряли очки.
Итак, ничья в этой встрече команду Диего Симеоне не устраивала. Тем не менее, атаковать "Атлетико" не спешило. Вернее, "аристократы", сосредоточив большие силы в обороне, не позволяли сопернику близко подходить к владениям Куртуа.
А вот сами лондонцы время от времени убегали в опасные атаки. Первая из них случилась на 17-й минуте. Мората получил мяч недалеко от линии штрафной и с разворота пробил – мяч пролетел рядом со штангой. Спустя некоторое время Альваро снова напомнил о себе. Снова пробивал испанец из-за штрафной, на этот раз уже целя под перекладину, но Облак справился с ударом.
В дальнейшем игра протекала в позиционной борьбе, в которой игроки "Атлетико" выглядели все также беспомощно. Все-таки лондонцы уверенно защищались, а лезть на рожон "матрасники" не хотели, ведь была еще вторая половина матча.
А вот хозяева поля еще до перерыва могли открыть счет. В одной из атак Дзаппакоста сместился с левого фланга в зону перед штрафной площадью, а затем неожиданно пробил. Мяч полетел точно в ближний нижний угол, потому Облаку пришлось очень постараться, чтобы достать снаряд рукой.
В дебюте же второй половины матча у игроков "Челси" выдалась ударная двухминутка, в течение которой мяч трижды мог побывать в воротах. Сначала после навеса бил головой Кристенсен, но Облак выручил свою команду. В следующей атаке Азар убежал к воротам, на замахе убрал защитника и целил в дальний, но мяч после рикошета миновал рамку. И тут же после подачи углового Мората пробивал головой под перекладину, но Облак снова оказался на высоте.
Отбившись, гости могли забивать сами. Филипе Луис пробил метров с 16-ти, но угодил в штангу. Мяч отлетел к одиннадцатиметровой отметке, откуда в падении головой бил Коке. Но Куртуа успел подняться с газона и накрыть сферу. Однако эта активная трехминутка все же закончилась для "Атлетико" успехом. Коке от правого флажка навесил на ближний угол вратарской. Торрес оттуда бить не стал, а скинул снаряд головой на дальнюю штангу. Туда набежал из глубины Сауль и беспрепятственно пробил головой с трех метров точно под перекладину – 0:1.
Такой счет гостей уже устраивал, и они отошли в оборону. Снова они принялись осаждать владения Облака, и в паре эпизодах были близки к успеху. Сначала Кристенсен в падении пробивал головой после прострела, но не попал в створ. А вскоре после прострела Мозеса едва не срезал мяч в ворота Педро.
И все же за настойчивость команда Антонио Конте была вознаграждена. На 75-й минуте Фабрегасу повторным навесом справа отправил мяч в гущу игроков во вратарской, мяч отскочил к Азару, который проник на левую сторону штрафной и пробил по воротам. По пути мяч ударился о выставленную ногу Савича и влетел в ближнюю "девятку" ворот Облака – 1:1.
И тут же "аристократы" могли выходить вперед. Мозес протащил мяч до штрафной, отпасовал на одинокого Морату, который оказался с глазу на глаз с голкипером "Атлетико", но переиграть того не смог.
В оставшиеся минуты гости пытались организовать что-либо опасное у ворот "Челси", но ничего у них не вышло. Более того, лондонцы парочку раз могли поймать соперника на контратаках, но свои шансы упустили.
В итоге в этом увлекательном матче команды поделили очки, что означало переход "матрасников" в Лигу Европы.
"Челси" – "Атлетико" – 1:1
Голы: Сауль, 56 – 0:1. Савич, 75, в свои ворота – 1:1.
"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Кэхилл, Дзаппакоста (Виллиан, 73), Мозес, Бакайоко (Педро, 64), Фабрегас, Азар, Канте, Мората (Батшуайи, 81).
"Атлетико": Облак, Хименес (Корреа, 79), Савич, Филипе Луис, Эрнандес, Томас, Коке, Габи (Вьетто, 79), Сауль, Гризманн, Ф.Торрес (Карраско, 57).
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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