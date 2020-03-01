"Атлетико" не сумел обыграть худшую команду Примеры

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"Атлетико" не сумел обыграть худшую команду Примеры

В 26-м туре чемпионата Испании барселонский "Эспаньол" сыграл вничью с мадридским "Атлетико" со счетом 1:1. Хозяева открыли счет благодаря автоголу Стевана Савича в середине первого тайма. В начале второй половины встречи счет сравнял Сауль Ньигес.

"Атлетико" поднялся на четвертое место в турнирной таблице Примеры. "Эспаньол" остался на последней, 20-й позиции.

"Эспаньол" – "Атлетико" - 1:1 (1:0)
Голы: Савич, 24 (автогол) - 1:0, Сауль, 46 - 1:1

"Эспаньол": Диего Лопес, Эспиноса, Хави Лопес, Кабрера, Дидак Вила, Итурраспе (Мелендо, 71), Санчес, У Лэй (Кальери, 71), Дардер, Эмбарба, де Томас.

"Атлетико": Облак, Фелипе, Савич, Триппьер, Лоди, Томас, Сауль, Феррейра Карраско (Жоау Феликс, 56), Коке, Корреа (Витоло, 69), Мората (Диего Коста, 63).

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