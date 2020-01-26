"Атлетико" не сумел обыграть "Леганес"
В матче 21-го тура чемпионата Испании мадридский "Атлетико" сыграл вничью с "Леганесом" со счетом 0:0.
"Атлетико" остался на четвертом месте в турнирной таблице Ла Лиги. "Леганес" покинул последнее место и поднялся на 19-ю позицию, но по-прежнему находится в зоне вылета.
"Атлетико" – "Леганес" - 0:0
"Атлетико": Облак, Врсалько (Шапонич, 88), Фелипе, Лоди, Савич, Сауль, Льоренте (Витоло, 46), Корреа (Эррера, 62), Томас, Жоау Феликс, Мората.
"Леганес": Куэльяр, Росалес, Бустинса, Омеруо, Родригес (Каррильо, 78), Меса, Ресио, Авазьем, Эрасо (Руибаль, 61), Сильва, Брэйтуэйт.
Не пропустите: "Вильярреал" вырвал победу над "Алавесом". | http://soccernews.ru
главное
-
Сетьен начинает с неудач в "Барселоне" - первый же экзамен провален! Разбираем матч каталонцев против "Валенсии"
-
Гвардиола высказался об успехах "Ливерпуля" в нынешнем сезоне АПЛ
-
Саутгейт может сменить Сульшера на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед"
-
"Спартак" планирует продлить контракты с Ребровым и Ещенко
-
Головин признан лучшим игроком "Монако" в матче со "Страсбуром" по версии Whoscored
Лента новостей
-
Фанаты "Наполи" оскорбили Сарри перед матчем с "Ювентусом"
-
"Ньюкасл" нацелился на бывшего нападающего "Барселоны"
-
"Атлетико" не сумел обыграть "Леганес"
-
"Антальяспор" с Кудряшовым в составе прервал 11-матчевую безвыигрышную серию в чемпионате Турции
-
Форвард "Торино" высказался о домашнем поражении от "Аталанты" со счетом 0:7
-
Модель забеременела от игрока сборной Англии после расставания с братом Рэшфорда
-
В "Интере" прокомментировали возможный трансфер Эриксена
-
"Милан" может расстаться с Доннаруммой из-за его агента
-
Кавани отказался переходить в "Манчестер Юнайтед"
-
В Англии осудили преступника, ограбившего дома Ингса
-
В "Валенсии" не исключили переход Родриго в "Барселону"
-
"Спартак" подпишет спонсорский контракт с китайским производителем телефонов
-
"Манчестер Юнайтед" сделал улучшенное предложение по трансферу Фернандеша
-
"Монако" заинтересовался трансферной целью "Зенита" и "Локомотива"
-
1
Легенда "Реала" объяснил, почему он поставил Месси выше Роналду
-
Креспо возглавил аргентинский клуб
-
Сульшер высказался о возможном уходе из "Манчестер Юнайтед"
-
1
Сетьен начинает с неудач в "Барселоне" - первый же экзамен провален! Разбираем матч каталонцев против "Валенсии"
-
Агент Комличенко прокомментировал переход футболиста в "Динамо"
-
Спортивный психолог: "Я понимаю боль Кокорина и его трудности"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14