"Атлетико" не сумел обыграть "Леганес"

Теги атлетико мадридлеганес

"Атлетико" не сумел обыграть "Леганес"

В матче 21-го тура чемпионата Испании мадридский "Атлетико" сыграл вничью с "Леганесом" со счетом 0:0.

"Атлетико" остался на четвертом месте в турнирной таблице Ла Лиги. "Леганес" покинул последнее место и поднялся на 19-ю позицию, но по-прежнему находится в зоне вылета.

"Атлетико" – "Леганес" - 0:0

"Атлетико": Облак, Врсалько (Шапонич, 88), Фелипе, Лоди, Савич, Сауль, Льоренте (Витоло, 46), Корреа (Эррера, 62), Томас, Жоау Феликс, Мората.

"Леганес": Куэльяр, Росалес, Бустинса, Омеруо, Родригес (Каррильо, 78), Меса, Ресио, Авазьем, Эрасо (Руибаль, 61), Сильва, Брэйтуэйт.

Не пропустите: "Вильярреал" вырвал победу над "Алавесом". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Кавани отказался переходить в "Манчестер Юнайтед"

Кавани отказался переходить в "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов