"Атлетико" не сумел обыграть "Леганес"

В матче 21-го тура чемпионата Испании мадридский "Атлетико" сыграл вничью с "Леганесом" со счетом 0:0.

"Атлетико" остался на четвертом месте в турнирной таблице Ла Лиги. "Леганес" покинул последнее место и поднялся на 19-ю позицию, но по-прежнему находится в зоне вылета.

"Атлетико" – "Леганес" - 0:0

"Атлетико": Облак, Врсалько (Шапонич, 88), Фелипе, Лоди, Савич, Сауль, Льоренте (Витоло, 46), Корреа (Эррера, 62), Томас, Жоау Феликс, Мората.

"Леганес": Куэльяр, Росалес, Бустинса, Омеруо, Родригес (Каррильо, 78), Меса, Ресио, Авазьем, Эрасо (Руибаль, 61), Сильва, Брэйтуэйт.

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