"Атлетико" не сумел обыграть "Вальядолид" в матче Примеры

В матче 8-го тура чемпионата Испании "Вальядолид" и "Атлетико" сыграли вничью со счетом 0:0. "Матрасники" нанесли почти в два раза больше ударов по воротам, чем соперник, но так и не сумели добиться успеха. Более того, "Атлетико" мог и проиграть, но форвард хозяев Сандро Рамирес в первом тайме не реализовал 11-метровый.

Благодаря победе "Атлетико" вышел на второе место в турнирной таблице Примеры, набрав 15 очков. "Вальядолид" поднялся на 12-ю позицию.

"Вальядолид" – "Атлетико" - 0:0

"Атлетико": Облак, Хименес, Лоди, Триппьер, Савич, Сауль, Томас, Коке (Лемар, 65), Жоау Феликс (Корреа, 61), Диего Коста, Мората (Эррера, 72).

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