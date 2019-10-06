"Атлетико" не сумел обыграть "Вальядолид" в матче Примеры
В матче 8-го тура чемпионата Испании "Вальядолид" и "Атлетико" сыграли вничью со счетом 0:0. "Матрасники" нанесли почти в два раза больше ударов по воротам, чем соперник, но так и не сумели добиться успеха. Более того, "Атлетико" мог и проиграть, но форвард хозяев Сандро Рамирес в первом тайме не реализовал 11-метровый.
Благодаря победе "Атлетико" вышел на второе место в турнирной таблице Примеры, набрав 15 очков. "Вальядолид" поднялся на 12-ю позицию.
"Вальядолид" – "Атлетико" - 0:0
"Атлетико": Облак, Хименес, Лоди, Триппьер, Савич, Сауль, Томас, Коке (Лемар, 65), Жоау Феликс (Корреа, 61), Диего Коста, Мората (Эррера, 72).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|8
|18
|2
|Гранада
|8
|14
|3
|Атлетико Мадрид
|7
|14
|4
|Барселона
|7
|13
|5
|Реал Сосьедад
|7
|13
|6
|Севилья
|7
|13
|7
|Атлетик Бильбао
|7
|12
|8
|Валенсия
|8
|12
|9
|Вильярреал
|8
|11
|10
|Леванте
|8
|11
|11
|Осасуна
|8
|11
|12
|Эйбар
|8
|9
|13
|Реал Вальядолид
|7
|9
|14
|Бетис
|8
|9
|15
|Алавес
|8
|8
|16
|Хетафе
|7
|7
|17
|Мальорка
|8
|7
|18
|Сельта Виго
|7
|6
|19
|Эспаньол
|8
|5
|20
|Леганес
|8
|2