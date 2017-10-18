"Атлетико" не сумел забить гол в первом тайме в восьмом матче этого сезона из 11

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"Атлетико" не сумел забить гол в первом тайме в восьмом матче этого сезона из 11

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Атлетико" на выезде играет с "Карабахом".

После первого тайма счет не открыт - 0:0. Стоит отметить, что испанский клуб не сумел забить гол в первом тайме в восьмом матче этого сезона из 11.

Напомним, что после двух стартовых туров "Атлетико" имеет в своем активе всего одно очко и занимает третье место в группе.

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