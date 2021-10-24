"Атлетико" не уверен в продлении контракта с Суаресом

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"Атлетико" не уверен в продлении контракта с СуаресомФото: инстаграм Суарес/Автор неизвестен

Будущее уругвайского форварда "Атлетико" Луиса Суареса в стане "матрасников" находится под вопросом.

Как сообщает Marca, уругваец хочет играть на высоком уровне еще не один год.

По информации источника, "Атлетико" не торопится принимать решение и хочет посмотреть на состояние Суареса в конце сезона.

Сообщается, что слово Диего Симеоне будет решающим при принятии решения. Специалист активно участвовал в трансфере Суареса после ухода из "Барселоны". 

В нынешнем сезоне Суарес сыграл 11 матчей за "Атлетико", забил пять голов и отдал одну голевую передачу.

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