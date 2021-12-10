"Атлетико" не заинтересован в Лангле
Фото: инстаграм Лангле/Автор неизвестен
Мадридский "Атлетико" не заинтересован в подписании защитника "Барселоны" Клемана Лангле, сообщает инсайдер Маттео Моретто.
Ранее мадридские СМИ начали распространять информацию о том, что Клеман Лангле может перейти в стан "матрасников" на правах аренды с опцией выкупа за 30 миллионов евро.
По информации Моретто, эти сообщения являются ложными.
В нынешнем сезоне Лангле сыграл 7 матчей в Ла Лиге, в которых не сумел отметиться результативными действиями.
Также не пропустите: "Барселона" по решению Хави выставит на трансфер трёх основных футболистов. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Мино Райола раскритиковал ФИФА
-
"Барселона" может подписать вингера "Реал Сосьедада"
-
Клаудиньо высказался о своей манере игры
-
Клопп поделился мнением о шансах Джеррарда возглавить "Ливерпуль"
-
Паредес высказался о Месси
-
Винисиус стал игроком месяца в Ла Лиге
-
"Атлетико" не заинтересован в Лангле
-
Холанд рассматривает всего два варианта продолжения карьеры
-
Положение Йовича в "Реале" изменилось
-
Гризманн высказался о проблемах "Барселоны"
-
Мбаппе поделился мнением о Лиге 1
-
Адейеми выбрал новый клуб
-
"Краснодар" назвал лучшего игрока ноября
-
"Барселона" по решению Хави выставит на трансфер трёх основных футболистов
-
Альварес озвучил "Зениту" свои требования по зарплате
-
Назван лучший игрок недели в Лиге Европы
-
Бензема форсирует своё восстановление к дерби с "Атлетико"
-
Марсьяль определился со своим будущим в "Манчестер Юнайтед"
-
1
Мбаппе - лучший игрок недели в Лиге Чемпионов
-
Маскерано возглавит молодёжную сборную Аргентины
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14