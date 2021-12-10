"Атлетико" не заинтересован в Лангле

Фото: инстаграм Лангле/Автор неизвестен

Мадридский "Атлетико" не заинтересован в подписании защитника "Барселоны" Клемана Лангле, сообщает инсайдер Маттео Моретто.

Ранее мадридские СМИ начали распространять информацию о том, что Клеман Лангле может перейти в стан "матрасников" на правах аренды с опцией выкупа за 30 миллионов евро.

По информации Моретто, эти сообщения являются ложными.

В нынешнем сезоне Лангле сыграл 7 матчей в Ла Лиге, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

Также не пропустите: "Барселона" по решению Хави выставит на трансфер трёх основных футболистов. | http://soccernews.ru