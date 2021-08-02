"Атлетико" не заинтересован в подписании Флоренци из "Ромы"

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"Атлетико" не заинтересован в подписании Флоренци из "Ромы"Фото: инстаграм Флоренци/Автор неизвестен

Футболист сборной Италии и "Ромы" Алессандро Флоренци не перейдет в мадридский "Атлетико", сообщает Маттео Моретто.

По информации источника, "матрасники" не заинтересованы в подписании итальянского футболиста.

Напомним, что ранее появлялась информация об интересе чемпионов Испании к итальянцу.

В прошедшем сезоне Флоренци выступал за ПСЖ на правах аренды. У парижан было право выкупа футболиста за 10 миллионов евро, однако они предпочли купить Ашрафа Хакими из "Интера" за 65 миллионов.

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