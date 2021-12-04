"Атлетико" неожиданно проиграл "Мальорке"

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"Атлетико" неожиданно проиграл "Мальорке"Фото: твиттер "Мальорки"

В рамках 16-го тура испанской Ла Лиги "Атлетико" проиграл "Мальорке".

Благодаря победе "Мальорка" поднялась на 12-е место. "Атлетико" остается четвертым.

"Атлетико" - "Мальорка" 1:2

Голы: Матеус Кунья, 68 - 1:0, Руссо, 80 - 1:1, Кубо, 90 - 1:2

"Атлетико": Облак, Савич (Эрмосо, 11), Фелипе, Лоди, де Пауль (Жоау Феликс, 60), Коке, Кондогбиа, Льоренте, Корреа (Суарес, 71), Гризманн (Лемар, 60), Матеус Кунья (Врсалько, 71).

"Мальорка": Рейна, Маффео, Вальент, Руссо, Коста, Дани Родригес, Руис де Галаррета (Батталья, 74), Баба (Фер Ниньо, 80), Ли Кан Ин (Седлар, 85), Санчес (Кубо, 74), Пратс (Анхель Родригес, 74).

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