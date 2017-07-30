"Атлетико" обеспокоено возможным трансфером Неймара в ПСЖ

В стане мадридского "Атлетико" обеспокоены возможным трансфером нападающего "Барселоны" Неймара в ПСЖ, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, "матрасники" понимают, что каталонский клуб, выручив от продажи бразильца 222 миллиона евро, попытается купить ему на замену звёздного футболиста, адаптированного к испанской Примере.

К таковым, считают в "Атлетико", относятся три игрока столичной команды - Сауль Ньигес, Янник Феррейра Карраско и Антуан Гризманн. Любого из этих футболистов можно купить за сумму около 100 миллионов евро, что не станет проблемой для "сине-гранатовых" в случае расставания с Неймаром.

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