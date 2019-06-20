"Атлетико" объявил о договоренности по трансферу полузащитника "Реала"

Полузащитник "Реала" Маркос Льоренте перейдет в "Атлетико", сообщает официальный сайт клуба.

Клубы достигли соглашения по трансферу игрока. "Атлетико" заплатит за игрока 40 миллионов евро. Для завершения сделки хавбеку осталось пройти медицинское обследование, после которого он подпишет с "матрасниками" пятилетний контракт.

24-летний Льоренте является воспитанником "Реала". Всего за королевский клуб он провел 39 матчей и забил два гола. Сдавался в аренду "Алавесу". Победитель Лиги Чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА, двукратный победитель клубного чемпионата мира. Сыграл девять матчей за молодежную сборную Испании. Ориентировочная стоимость игрока составляет 20 миллионов евро.

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