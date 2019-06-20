"Атлетико" объявил о договоренности по трансферу полузащитника "Реала"

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"Атлетико" объявил о договоренности по трансферу полузащитника "Реала"

Полузащитник "Реала" Маркос Льоренте перейдет в "Атлетико", сообщает официальный сайт клуба.

Клубы достигли соглашения по трансферу игрока. "Атлетико" заплатит за игрока 40 миллионов евро. Для завершения сделки хавбеку осталось пройти медицинское обследование, после которого он подпишет с "матрасниками" пятилетний контракт.

24-летний Льоренте является воспитанником "Реала". Всего за королевский клуб он провел 39 матчей и забил два гола. Сдавался в аренду "Алавесу". Победитель Лиги Чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА, двукратный победитель клубного чемпионата мира. Сыграл девять матчей за молодежную сборную Испании. Ориентировочная стоимость игрока составляет 20 миллионов евро.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Страшный сон для адекватных болельщиков Реала.Ушел потенциально лучший опорник мира,ушел кантерано,Зидан и Перес-2 тупых мразоты,продали воспитанника в стан главных врагов,я уверен,что Лльоренте не будет счастлив в клубе,но он захочет доказать,что зря его кинули,Каземиро провалит сезон,конкуренцию ему на этой позиции никто не составит,просто пи***ц!

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Хотя, после твоих "Пидоры Серебряной Жопы", мало кто уже сомневается в твоей умалишенности. Ибо такое в голову придёт только ребенку малому, либо блаженному.

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Mutaloff
Mutaloff

Но одно скажу,я гоню на руководство и игроков по делу,а не просто так,как некоторые,моя позиция всегда аргументирована!

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Зачем ты болеешь за Реал ? И болеешь ли вообще? Просто если так глянуть, состав у тебя 90% - гнилые. Тренер и владелец - мразоты. Вот объясни мне, убогий, за кого ты тогда болеешь, если ты всех там ненавидешь? Может тебе уже нах*й пойти? Нравится старый Реал, пересматривай ретро видео. Впервые вижу чудика, ненавидещего всех в клубе от игроков до тренероа, но считающим себя болельщиком.

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Mutaloff
Mutaloff

Я даже отвечать тебе ничего не буду,что толку,если человек страдает недостатком мозгов.

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Тебе ли про мозги писать?) Над тобой тут ржут) Ты просто объясни- основной состав гнилые, тренер и владелец мразоты. С какого хера ты тогда болельщик? У тебя все с хейтером совпадает. Тебе не кажется, что когда ты все в какой то команде ненавидишь, то пора переставать " болеть"? Какой же ты все таки убогий....

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ADMuH
ADMuH

Полностью согласен. Не удивлюсь если через год выкупят его но уже за 80мультов

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