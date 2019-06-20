"Атлетико" объявил о договоренности по трансферу полузащитника "Реала"
Полузащитник "Реала" Маркос Льоренте перейдет в "Атлетико", сообщает официальный сайт клуба.
Клубы достигли соглашения по трансферу игрока. "Атлетико" заплатит за игрока 40 миллионов евро. Для завершения сделки хавбеку осталось пройти медицинское обследование, после которого он подпишет с "матрасниками" пятилетний контракт.
24-летний Льоренте является воспитанником "Реала". Всего за королевский клуб он провел 39 матчей и забил два гола. Сдавался в аренду "Алавесу". Победитель Лиги Чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА, двукратный победитель клубного чемпионата мира. Сыграл девять матчей за молодежную сборную Испании. Ориентировочная стоимость игрока составляет 20 миллионов евро.
Не пропустите: "Реал" намерен купить Мбаппе летом 2020 года. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Долги Кержакова по алиментам превысили 200 тысяч долларов
-
"Рубин" объявил о переходе ветерана "Локомотива"
-
"Зенит" обсуждает решение о будущем Маркизио
-
Минское "Динамо" разорвало контракт с российским защитником Дьяковым
-
Лэмпард готов покинуть "Дерби Каунти" ради "Челси"
-
43 года назад впервые была исполнена легендарная "паненка" (видео)
-
Руководитель "Локомотива": "О ситуации с Мурило расскажу, когда завершим трансферную кампанию"
-
1
Зинченко подписал с "Манчестер Сити" новый пятилетний контракт
-
7
"Атлетико" объявил о договоренности по трансферу полузащитника "Реала"
-
"Аякс" продлил контракт с тренером, выведшим клуб в полуфинал Лиги Чемпионов
-
1
"Реал" намерен купить Мбаппе летом 2020 года
-
"Ювентус" хочет купить защитника "Реала"
-
Сарри поделился ожиданиями от работы с Роналду
-
Хуанфран имеет предложения из Бразилии и США
-
1
"Спартак" нацелился на хавбека "РБ Лейпциг"
-
Кейлор Навас близок к переходу в новый клуб
-
2
Форвард сборной Аргентины выбыл на неопределённый срок из-за травмы ягодицы
-
2
Сарри впервые прокомментировал назначение на пост тренера "Ювентуса"
-
1
СМИ узнали, сколько "Спартак" заплатил Глушакову и Комбарову за расторжение контракта
-
2
"Реал" готов включить Бэйла или Хамеса в сделку по Неймару
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32