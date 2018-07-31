"Атлетико" объявил о двух важных трансферах

Защитник "Атлетико" Симе Врсалько перейдет в "Интер", сообщает официальный сайт клуба.

Миланский клуб арендует футболиста на год за 6,5 миллионов евро с обязательством выкупа за 17,5 миллионов евро.

Место Врсалько в "Атлетико" займет колумбийский защитник ПСВ Сантьяго Ариас. Сумма трансфера составила 11 миллионов евро. Колумбиец подписал с мадридским клубом пятилетний контракт.

26-летний Ариас выступал за ПСВ с 2013 года, провел за клуб 172 матча и забил 10 голов. Ранее играл за "Ла Экудад", "Спортинг" и ПСВ. За сборную Колумбии сыграл 45 матчей. Ориентировочная стоимость игрока составляет 18 миллионов евро.

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