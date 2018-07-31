"Атлетико" объявил о двух важных трансферах

Теги атлетико мадридпсвсантьяго ариассиме врсалькоинтер милан

"Атлетико" объявил о двух важных трансферах

Защитник "Атлетико" Симе Врсалько перейдет в "Интер", сообщает официальный сайт клуба.

Миланский клуб арендует футболиста на год за 6,5 миллионов евро с обязательством выкупа за 17,5 миллионов евро.

Место Врсалько в "Атлетико" займет колумбийский защитник ПСВ Сантьяго Ариас. Сумма трансфера составила 11 миллионов евро. Колумбиец подписал с мадридским клубом пятилетний контракт.

26-летний Ариас выступал за ПСВ с 2013 года, провел за клуб 172 матча и забил 10 голов. Ранее играл за "Ла Экудад", "Спортинг" и ПСВ. За сборную Колумбии сыграл 45 матчей. Ориентировочная стоимость игрока составляет 18 миллионов евро.

Не пропустите: "Севилья" сделала предложение по двум игрокам "Барселоны". | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

"Челси" готов побить трансферный рекорд для вратарей

"Челси" готов побить трансферный рекорд для вратарей

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов