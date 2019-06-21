"Атлетико" объявил о переходе хавбека "Реала" Льоренте

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"Атлетико" объявил о переходе хавбека "Реала" Льоренте

Полузащитник "Реала" Маркос Льоренте официально перешел в "Атлетико".

Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с мадридским клубом контракт до лета 2024 года. Сумма трансфера составила 40 миллионов евро.

24-летний Льоренте является воспитанником "Реала". Всего за королевский клуб он провел 39 матчей и забил два гола. Сдавался в аренду "Алавесу". Победитель Лиги Чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА, двукратный победитель клубного чемпионата мира. Сыграл девять матчей за молодежную сборную Испании. Ориентировочная стоимость игрока составляет 20 миллионов евро.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Как же мерзко смотреть на улыбающегося Лльоренте в футболке Атлетико.

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