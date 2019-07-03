"Атлетико" объявил о переходе хавбека сборной Мексики

Мексиканский полузащитник Эктор Эррера перешел в "Атлетико", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался мадридцам бесплатно. Соглашение между игроком и "матрасниками" подписано на три года.

Последним клубом 29-летнего Эрреры был "Порту", за который он провел 245 матчей во всех турнирах, забил 35 голов и отдал 35 результативных передач. Ранее хавбек играл за "Пачуку". За сборную Мексики сыграл 70 матчей и забил пять голов. Чемпион Португалии, двукратный обладатель Суперкубка Португалии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 22 миллиона евро.

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