"Атлетико" объявил о переходе хавбека сборной Мексики

Теги атлетико мадридэктор эррератрансферы

"Атлетико" объявил о переходе хавбека сборной Мексики

Мексиканский полузащитник Эктор Эррера перешел в "Атлетико", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался мадридцам бесплатно. Соглашение между игроком и "матрасниками" подписано на три года.

Последним клубом 29-летнего Эрреры был "Порту", за который он провел 245 матчей во всех турнирах, забил 35 голов и отдал 35 результативных передач. Ранее хавбек играл за "Пачуку". За сборную Мексики сыграл 70 матчей и забил пять голов. Чемпион Португалии, двукратный обладатель Суперкубка Португалии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 22 миллиона евро.

Не пропустите: "Атлетико" объявил об уходе Родри в "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Буффон 4 июля пройдет медосмотр в "Ювентусе"

Буффон 4 июля пройдет медосмотр в "Ювентусе"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов