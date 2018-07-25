"Атлетико" объявил о переходе игрока сборной Португалии

Теги атлетико мадриджелсон мартинш

"Атлетико" объявил о переходе игрока сборной Португалии

Португальский полузащитник Желсон Мартинш перешел в "Атлетико", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист являлся свободным агентом, так как расторг контракт со "Спортингом" из-за нападения фанатов. Поэтому он достался "Атлетико" бесплатно и подписал с клубом шестилетний контракт.

На Чемпионате Мира-2018 хавбек принял участие в одном матче.

23-летний Мартинш выступал за "Спортинг" с 2015 года, провел за клуб 125 матчей и забил 25 голов. Сыграл 19 матчей за сборную Португалии. Обладатель Кубка португальской Лиги, обладатель Суперкубка Португалии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 35 миллионов евро.

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