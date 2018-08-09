"Атлетико" объявил о переходе нападающего сборной Хорватии
Хорватский нападающий "Милана" Никола Калинич перешел в "Атлетико", сообщает официальный сайт клуба.
Сумма трансфера составила 14,5 миллионов евро. Футболист подписал с мадридским клубом контракт до лета 2021 года.
Напомним, что Калинич "особо отличился" на Чемпионате Мира-2018. Форвард отказался выйти на замену в матче первого тура группового этапа против Нигерии (2:0) и за это был изгнан из команды, которая затем дошла до финала мундиаля.
30-летний Калинич выступал за "Милан" с 2017 года, провел за клуб 41 матч и забил 6 голов. Ранее играл за "Хайдук", "Пулу", "Шибеник", "Блэкберн Роверз", "Днепр" и "Фиорентину". За сборную Хорватии сыграл 41 матч и забил 15 мячей. Ориентировочная стоимость игрока составляет 14 миллионов евро.
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|Валенсия
|38
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|Вильярреал
|38
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|Бетис
|38
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|Севилья
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|Эйбар
|38
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|Жирона
|38
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|11
|Реал Сосьедад
|38
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|38
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|Атлетик Бильбао
|38
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|Депортиво Ла-Корунья
|38
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