"Атлетико" объявил о переходе нападающего сборной Хорватии

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"Атлетико" объявил о переходе нападающего сборной Хорватии

Хорватский нападающий "Милана" Никола Калинич перешел в "Атлетико", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 14,5 миллионов евро. Футболист подписал с мадридским клубом контракт до лета 2021 года.

Напомним, что Калинич "особо отличился" на Чемпионате Мира-2018. Форвард отказался выйти на замену в матче первого тура группового этапа против Нигерии (2:0) и за это был изгнан из команды, которая затем дошла до финала мундиаля.

30-летний Калинич выступал за "Милан" с 2017 года, провел за клуб 41 матч и забил 6 голов. Ранее играл за "Хайдук", "Пулу", "Шибеник", "Блэкберн Роверз", "Днепр" и "Фиорентину". За сборную Хорватии сыграл 41 матч и забил 15 мячей. Ориентировочная стоимость игрока составляет 14 миллионов евро.

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