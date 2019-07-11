"Атлетико" объявил о переходе сербского нападающего

Сербский нападающий "Бенфики" Иван Шапоньич перешел в "Атлетико", сообщает официальный сайт мадридского клуба.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал с мадридским клубом контракт до лета 2022 года.

21-летний Шапоньич является воспитанником "Партизана". За "Бенфику" он выступал с 2016 года, но не провел ни одного матча за главную команду. Сдавался в аренду "Зюльте-Варегему". Сыграл 11 матчей за молодежную сборную Сербии и забил два гола. Чемпион Сербии. Чемпион мира U20 в составе сборной Сербии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 900 тысяч евро.

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