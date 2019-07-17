"Атлетико" объявил о переходе Триппьера

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"Атлетико" объявил о переходе Триппьера
Защитник "Тоттенхэма" Киран Триппьер перешел в мадридский "Атлетико", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила порядка 24 миллионов евро. Триппьер подписал с испанским клубом контракт до лета 2022 года. Стоит отметить, что он стал первым англичанином в "Атлетико" за 95 лет.

28-летний Триппьер является воспитанником "Атлетико". За "Тоттенхэм" он выступал с 2015 года, провел за клуб 114 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал 24 результативные передачи. Ранее играл за "Барнсли" и "Бернли". За сборную Англии сыграл 16 матчей и забил один гол. Ориентировочная стоимость игрока составляет 35 миллионов евро. 

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