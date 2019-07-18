"Атлетико" объявил о переходе воспитанника "Реала" Эрмосо

Защитник "Эспаньола" Марио Эрмосо стал игроком "Атлетико", сообщает официальный сайт клуба.

"Матрасники" заплатили за испанского центрбека 25 миллионов евро.

24-летний футболист заключил с мадридским клубом контракт до лета 2024 года.

Эрмосо является воспитанником "Реала". За "Эспаньол" игрок выступал с 2017 года, провёл 59 матчей и забил 4 гола.

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