"Атлетико" объявил о переходе воспитанника "Реала" Эрмосо

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"Атлетико" объявил о переходе воспитанника "Реала" Эрмосо

Защитник "Эспаньола" Марио Эрмосо стал игроком "Атлетико", сообщает официальный сайт клуба.

"Матрасники" заплатили за испанского центрбека 25 миллионов евро.

24-летний футболист заключил с мадридским клубом контракт до лета 2024 года.

Эрмосо является воспитанником "Реала". За "Эспаньол" игрок выступал с 2017 года, провёл 59 матчей и забил 4 гола.

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Комментарии

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OkTawius
Димон

абсолютная глупость со стороны "Реала" иметь право выкупа за 7,5 миллионов и не воспользоваться им. Могли сами наварить почти 20-ку, а наварил в итоге "Эспаньол"...бараны!

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Mutaloff
Mutaloff

Я так понимаю,что Реал теперь-это Атлетико?

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