"Атлетико" объявил о подписании молодого аргентинца

"Атлетико" объявил о подписании контракта с защитником Неуэном Пересом.

Как говорится на официальном сайте мадридского клуба, 18-летний аргентинец подписал договор до 2024 года.

Ближайший сезон молодой талант на правах аренды он проведет в "Архентинос Хуниорс".

По данным СМИ, "Архентинос Хуниорс" получит 10 процентов от следующей продажи Переса.

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