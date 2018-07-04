"Атлетико" объявил о подписании молодого аргентинца

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"Атлетико" объявил о подписании молодого аргентинца"Атлетико" объявил о подписании контракта с защитником Неуэном Пересом.

Как говорится на официальном сайте мадридского клуба, 18-летний аргентинец подписал договор до 2024 года.

Ближайший сезон молодой талант на правах аренды он проведет в "Архентинос Хуниорс".

По данным СМИ, "Архентинос Хуниорс" получит 10 процентов от следующей продажи Переса.

Читайте: "Атлетико" может подписать бывшего вратаря "Реала" | soccernews.ru

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