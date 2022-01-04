"Атлетико" объявил о продлении контракта с Корреа

Фото сайт "Атлетико"

Форвард мадридского "Атлетико" Анхель Корреа заключил новое соглашение с клубом.

Стороны продлили контракт до 30 июня 2026 года.

Аргентинский нападающий присоединился к "матрасникам" в декабре 2014 года.

С тех пор Корреа сыграл за "Атлетико" 305 матчей, забил 53 гола и сделал 52 ассиста.

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