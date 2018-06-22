"Атлетико" объявил о продлении контракта с ветераном команды

Теги атлетико мадридхуанфран

"Атлетико" объявил о продлении контракта с ветераном команды

Защитник Хуанфран Торрес подписал новый контракт с "Атлетико", сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2019 года.

33-летний Хуанфран выступает за "Атлетико" с 2011 года, провел за клуб 325 матчей и забил 6 голов. Ранее играл за "Реал", "Эспаньол" и "Осасуну". За сборную Испании сыграл 22 матча и забил 1 гол. Чемпион Испании, двукратный чемпион Испании, двукратный победитель Лиги Европы, обладатель Суперкубка УЕФА, чемпион Европы. Ориентирочная стоимость игрока составляет 5 миллионов евро.

Не пропустите: "Реал" подписал сыновей экс-форварда "Барселоны".  | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Десятый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 23 июня

Десятый день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 23 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов