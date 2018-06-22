"Атлетико" объявил о продлении контракта с ветераном команды

Защитник Хуанфран Торрес подписал новый контракт с "Атлетико", сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2019 года.

33-летний Хуанфран выступает за "Атлетико" с 2011 года, провел за клуб 325 матчей и забил 6 голов. Ранее играл за "Реал", "Эспаньол" и "Осасуну". За сборную Испании сыграл 22 матча и забил 1 гол. Чемпион Испании, двукратный чемпион Испании, двукратный победитель Лиги Европы, обладатель Суперкубка УЕФА, чемпион Европы. Ориентирочная стоимость игрока составляет 5 миллионов евро.

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