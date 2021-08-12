"Атлетико" объявил о продлении соглашения с Хименесом

Фото сайт "Атлетико"

Мадридский "Атлетико" заключил новый контракт с центральным защитником Хосе Марией Хименесом.

"Матрасники" объявили о продолжении сотрудничества с 26-летним футболистом до июня 2025 года.

Хименес выступает за "Атлетико" с 2013 года, сыграл 216 матчей, забил 9 голов и сделал 8 ассистов.

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