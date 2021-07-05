"Атлетико" объявил о трансфере португальского таланта

Мадридский "Атлетико" на официальном сайте объявил о переходе нападающего "Флуминенсе" Маркоса Паолу.

Условия трансфера не разглашаются. Футболист подписал с "матрасниками" соглашение до лета 2026 года.

20-летний Паоло является воспитанником "Флуминенсе". За бразильский клуб он провел 65 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 10 результативных передач. Сыграл четыре матча за юношескую сборную Португалии и забил один гол.

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