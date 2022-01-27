"Атлетико" объявил о трансфере Даниэля Васса
Фото: инстаграм "Атлетико"\Автор неизвестен
Полузащитник "Валенсии" и сборной Дании Даниэль Васс перешел в мадридский "Атлетико", сообщает пресс-служба обоих клубов.
Как отмечается в пресс-релизе "матрасников", соглашение с 32-летним футболистом рассчитано до конца следующего сезона, то есть до июня 2023 года.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, сумма сделки составила 2.7 миллиона евро.
В нынешнем сезоне Ла Лиги датчанин сыграл 19 матчей в составе "Валенсии", в которых сумел отличиться одним забитыми голом и отдать один голевой пас.
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|Команда
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|2
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|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
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|7
|Валенсия
|20
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|Атлетик Бильбао
|20
|30
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|Вильярреал
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|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14