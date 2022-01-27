"Атлетико" объявил о трансфере Даниэля Васса

Фото: инстаграм "Атлетико"\Автор неизвестен

Полузащитник "Валенсии" и сборной Дании Даниэль Васс перешел в мадридский "Атлетико", сообщает пресс-служба обоих клубов.

Как отмечается в пресс-релизе "матрасников", соглашение с 32-летним футболистом рассчитано до конца следующего сезона, то есть до июня 2023 года.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, сумма сделки составила 2.7 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Ла Лиги датчанин сыграл 19 матчей в составе "Валенсии", в которых сумел отличиться одним забитыми голом и отдать один голевой пас.

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