"Атлетико" объявил о возвращении Карраско
Полузащитник "Далянь Ифан" Янник Феррейра Карраско вернулся в "Атлетико", сообщает официальный сайт клуба.
"Матрасники" арендовали бельгийца до конца нынешнего сезона. Другие детали сделки в публикации не указываются.
Карраско уже выступал за "Атлетико" с 2015 по 2018 год, сыграл 124 матча, забил 23 мяча и сделал 17 ассистов.
Цвета "Далянь Ифан" 26-летний вингер защищал с февраля 2018-го, в его активе 52 игры, 24 гола и 17 результативных передач.
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|Команда
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|О
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|Реал Мадрид
|20
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|2
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
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|4
|Севилья
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|20
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|6
|Реал Сосьедад
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|Валенсия
|20
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|8
|Атлетик Бильбао
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|9
|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
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|11
|Бетис
|20
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|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
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|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
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|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
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|18
|Сельта Виго
|20
|16
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