"Атлетико" объявил о возвращении Карраско

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"Атлетико" объявил о возвращении Карраско

Полузащитник "Далянь Ифан" Янник Феррейра Карраско вернулся в "Атлетико", сообщает официальный сайт клуба.

"Матрасники" арендовали бельгийца до конца нынешнего сезона. Другие детали сделки в публикации не указываются.

Карраско уже выступал за "Атлетико" с 2015 по 2018 год, сыграл 124 матча, забил 23 мяча и сделал 17 ассистов.

Цвета "Далянь Ифан" 26-летний вингер защищал с февраля 2018-го, в его активе 52 игры, 24 гола и 17 результативных передач.

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