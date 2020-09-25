"Атлетико" объявил о заключении контракта с Суаресом
Бывший нападающий "Барселоны" Луис Суарес официально стал игроком мадридского "Атлетико".
"Матрасники" объявили о заключении двухлетнего контракта с уругвайцем. Перед подписанием договора 33-летний футболист успешно прошёл медобследование.
⚪ #SuárezRojiblanco— Atlético de Madrid (@Atleti) September 25, 2020
@LuisSuarez9 superó el reconocimiento médico realizado en la @ClinicaNavarra antes de firmar el contrato que le convierte en jugador atlético
#AúpaAtleti pic.twitter.com/vfOrsvXoJf
В составе "Барсы" Суарес провёл шесть сезонов, забил 198 голов и сделал 109 ассистов в 283 матчах.
"Атлетико" форвард достался бесплатно, но в случае определённых достижений клуб будет обязан заплатить "сине-гранатовым" до 6 миллионов евро бонусами.
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