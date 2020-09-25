"Атлетико" объявил о заключении контракта с Суаресом

Бывший нападающий "Барселоны" Луис Суарес официально стал игроком мадридского "Атлетико".

"Матрасники" объявили о заключении двухлетнего контракта с уругвайцем. Перед подписанием договора 33-летний футболист успешно прошёл медобследование.

⚪ #SuárezRojiblanco



@LuisSuarez9 superó el reconocimiento médico realizado en la @ClinicaNavarra antes de firmar el contrato que le convierte en jugador atlético



#AúpaAtleti pic.twitter.com/vfOrsvXoJf — Atlético de Madrid (@Atleti) September 25, 2020

В составе "Барсы" Суарес провёл шесть сезонов, забил 198 голов и сделал 109 ассистов в 283 матчах.

"Атлетико" форвард достался бесплатно, но в случае определённых достижений клуб будет обязан заплатить "сине-гранатовым" до 6 миллионов евро бонусами.

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