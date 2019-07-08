"Атлетико" объявил о заключении контракта с трансферной целью "Зенита"

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"Атлетико" объявил о заключении контракта с трансферной целью "Зенита"

Мадридский "Атлетико" закрыл очередной летний трансфер. В этот раз новичком команды стал левый защитник "Атлетико Паранаенсе" Ренан Лоди.

"Матрасники" объявили о договорённости по покупке бразильца ещё в конце июня. Теперь же футболист прошёл медобследование и подписал личный контракт, рассчитанный до 2025 года.

Напомним, что в борьбе за 21-летнего игрока "Атлетико" опередил питерский "Зенит".

"Очень рад оказаться здесь. "Атлетико" - большой клуб. Счастлив, что мне удастся поработать с Симеоне, который является одним из лучших тренеров мира", - сказал Лоди после заключения договора.

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