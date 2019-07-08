"Атлетико" объявил о заключении контракта с трансферной целью "Зенита"
Мадридский "Атлетико" закрыл очередной летний трансфер. В этот раз новичком команды стал левый защитник "Атлетико Паранаенсе" Ренан Лоди.
"Матрасники" объявили о договорённости по покупке бразильца ещё в конце июня. Теперь же футболист прошёл медобследование и подписал личный контракт, рассчитанный до 2025 года.
Напомним, что в борьбе за 21-летнего игрока "Атлетико" опередил питерский "Зенит".
"Очень рад оказаться здесь. "Атлетико" - большой клуб. Счастлив, что мне удастся поработать с Симеоне, который является одним из лучших тренеров мира", - сказал Лоди после заключения договора.
Не пропустите: Хамес хочет уйти в "Атлетико". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Атлетико" объявил о заключении контракта с трансферной целью "Зенита"
-
Дани Алвес - лучший игрок Кубка Америки-2019
-
"Зенит" весной мог купить лучшего бомбардира Кубка Америки-2019 Эвертона
-
Сборная Мексики выиграла Золотой Кубок КОНКАКАФ
-
Главные новости дня: 7 июля
-
3
Бразилия - победитель Кубка Америки 2019
-
Райола рассказал о переговорах де Лигта с "Ювентусом"
-
Журналист Карпов рассказал о грядущем переходе Хаджи в "Спартак"
-
Сборная Бразилии пропустила первый гол на Кубке Америки
-
Диего Коста может вернуться в АПЛ
-
Алжир разгромил Гвинею и пробился в 1/4 финала Кубка Африки
-
Маттеус раскритиковал Нойера
-
Давидс: "Не нужно переоценивать де Лигта"
-
"Ювентус" подпишет защитника "Дженоа"
-
"Ювентус" определился с размером предложения по Погба
-
Бразилия и Перу назвали составы на финал Кубка Америки
-
2
Месси может получить двухлетнее отстранение от игр за сборную Аргентины
-
Азар выбирает между двумя игровыми номерами
-
Тарасов прокомментировал уход из "Локомотива"
-
Мадагаскар выбил ДР Конго из Кубка Африки
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32