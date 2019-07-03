"Атлетико" объявил об уходе Родри в "Манчестер Сити"

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"Атлетико" объявил об уходе Родри в "Манчестер Сити"

Полузащитник "Атлетико" Родриго Эрнандес перешел в "Манчестер Сити", сообщает официальный сайт испанского клуба.

Английский клуб заплатил за футболиста полную сумму отступных в размере 70 миллионов евро. В ближайшее время хавбек подпишет личный контракт с манкунианцами.

Родри перешел в "Атлетико" прошлым летом из "Вильярреала" за 25 миллионов евро. За мадридский клуб он провел 47 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Обладатель Суперкубка УЕФА. За сборную Испании сыграл шесть матчей. Ориентировочная стоимость игрока составляет 80 миллионов евро.

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