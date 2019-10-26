"Атлетико" обыграл "Атлетик" и догнал лидирующую "Барселону"

В рамках десятого тура Примеры мадридский "Атлетико" взял верх над "Атлетиком" из Бильбао.

"Матрасники" забили по голу в каждом из таймов - отличились Сауль Ньигес и Альваро Мората.

Благодаря этой победе столичная команда догнала в турнирной таблице чемпионата лидирующую "Барселону", у которой есть матч в запасе.

"Атлетико" – "Атлетик" - 2:0

Голы: Сауль, 28 - 1:0, Мората, 64 - 2:0.

"Атлетико": Облак, Триппьер, Эрмосо, Фелипе, Лоди, Коке, Сауль, Томас, Лемар (Витоло, 77), Корреа (Эррера, 66), Мората (Диего Коста, 67).

"Атлетик": Симон, Берчиче, Капа (Де Маркос, 79), Нуньес, Мартинес, Кордоба (Ибаи Гомес, 56), Рауль Гарсия, Дани Гарсия, Унаи Лопес, Муниаин, Уильямс (Адурис, 67).

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