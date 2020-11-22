"Атлетико" обыграл "Барселону" благодаря ошибке тер Штегена

В матче 10-го тура чемпионата Испании "Атлетико" победил "Барселону" со счетом 1:0. Единственный гол в концовке первого тайма забил Янник Феррейра Карраско, который воспользовался ошибкой голкипера каталонцев Марка-Андре тер Штегена.

Благодаря победе "Атлетико" вышел на второе место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 20 очков. "Барселона" с 11 очками осталась на 11-й позиции.

"Атлетико" - "Барселона" - 1:0 (1:0)

Гол: Карраско, 45+3

"Атлетико": Облак, Триппьер, Эрмосо, Савич, Хименес, Сауль, Карраско, Жоау Феликс (Лемар, 84), Льоренте (Диего Коста, 73), Корреа (Кондогбиа, 84), Коке.

"Барселона": тер Штеген, Пике (Дест, 62), Лангле, Альба, Серджи Роберто, Пьянич (Брэйтуэйт, 83), де Йонг, Педри (Коутиньо, 57), Дембеле, Гризманн (Тринкау, 83), Месси.

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