"Атлетико" обыграл "Эспаньол" благодаря голу на 98-й минуте
Фото: сайт Ла Лиги/Автор неизвестен
В матче 32-го тура чемпионата Испании мадридский "Атлетико" на своем поле обыграл барселонский "Эспаньол" со счетом 2:1.
Победу хозяевам принес дубль Янника Феррейры Карраско. В составе гостей отличился Рауль де Томас.
"Атлетико", набрав 60 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Эспаньол" с 39 очками остался на 11-й позиции.
"Атлетико" – "Эспаньол" - 2:1 (0:0)
Голы: Карраско, 52 - 1:0, де Томас, 74 - 1:1, Карраско, 90+8 (с пенальти) - 2:1
"Атлетико": Облак, Савич, Врсалько (Матеус Кунья, 46), Фелипе, Лоди (Рейнилду, 58), Льоренте, Коке, Кондогбиа, Лемар (Гризманн, 46), Корреа (де Пауль, 78), Жоау Феликс (Карраско, 46).
"Эспаньол": Диего Лопес, Хиль (Алеиш Видаль, 46), Кабрера, Серджи Гомес (У Лэй, 80), Калеро, Педроса (Дидак Вила, 87), Вильена (Морланес, 60), Дардер, Баре (Мелендо, 60), де Томас, Пуадо.
Удаление: Кондогбиа (71).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14