"Атлетико" обыграл "Эспаньол" благодаря голу на 98-й минуте

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"Атлетико" обыграл "Эспаньол" благодаря голу на 98-й минуте

Фото: сайт Ла Лиги/Автор неизвестен

В матче 32-го тура чемпионата Испании мадридский "Атлетико" на своем поле обыграл барселонский "Эспаньол" со счетом 2:1.

Победу хозяевам принес дубль Янника Феррейры Карраско. В составе гостей отличился Рауль де Томас.

"Атлетико", набрав 60 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Эспаньол" с 39 очками остался на 11-й позиции.

"Атлетико" – "Эспаньол" - 2:1 (0:0)
Голы: Карраско, 52 - 1:0, де Томас, 74 - 1:1, Карраско, 90+8 (с пенальти) - 2:1

"Атлетико": Облак, Савич, Врсалько (Матеус Кунья, 46), Фелипе, Лоди (Рейнилду, 58), Льоренте, Коке, Кондогбиа, Лемар (Гризманн, 46), Корреа (де Пауль, 78), Жоау Феликс (Карраско, 46).

"Эспаньол": Диего Лопес, Хиль (Алеиш Видаль, 46), Кабрера, Серджи Гомес (У Лэй, 80), Калеро, Педроса (Дидак Вила, 87), Вильена (Морланес, 60), Дардер, Баре (Мелендо, 60), де Томас, Пуадо.

Удаление: Кондогбиа (71).

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