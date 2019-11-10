"Атлетико" обыграл "Эспаньол" и вышел на третье место в Примере

В матче 12-го тура чемпионата Испании "Атлетико" одержал волевую победу над "Эспаньолом". Счет открыл Серхи Дардер, но в концовке первого тайма равновесие восстановил Анхель Корреа. Во втором тайме победу "матрасникам" принесли гол Альваро Мораты и Коке.

Благодаря победе "Атлетико" вышел на третье место в турнирной таблице Примеры. Отставание мадридского клуба от лидирующих "Барселоны" и "Реала" составляет одно очко.

"Атлетико" – "Эспаньол" - 3:1 (1:1)

Голы: Дардер, 38 - 0:1, Корреа, 45 - 1:1, Мората, 58 - 2:1, Коке, 90 - 3:1

"Атлетико": Облак, Триппьер, Эрмосо, Фелипе, Сауль, Томас, Коке, Витоло (Лемар, 75), Эррера, Корреа, Мората (Диего Коста, 80).

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