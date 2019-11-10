"Атлетико" обыграл "Эспаньол" и вышел на третье место в Примере
В матче 12-го тура чемпионата Испании "Атлетико" одержал волевую победу над "Эспаньолом". Счет открыл Серхи Дардер, но в концовке первого тайма равновесие восстановил Анхель Корреа. Во втором тайме победу "матрасникам" принесли гол Альваро Мораты и Коке.
Благодаря победе "Атлетико" вышел на третье место в турнирной таблице Примеры. Отставание мадридского клуба от лидирующих "Барселоны" и "Реала" составляет одно очко.
"Атлетико" – "Эспаньол" - 3:1 (1:1)
Голы: Дардер, 38 - 0:1, Корреа, 45 - 1:1, Мората, 58 - 2:1, Коке, 90 - 3:1
"Атлетико": Облак, Триппьер, Эрмосо, Фелипе, Сауль, Томас, Коке, Витоло (Лемар, 75), Эррера, Корреа, Мората (Диего Коста, 80).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|12
|25
|2
|Реал Мадрид
|12
|25
|3
|Реал Сосьедад
|13
|23
|4
|Атлетико Мадрид
|12
|21
|5
|Севилья
|12
|21
|6
|Атлетик Бильбао
|13
|20
|7
|Гранада
|13
|20
|8
|Валенсия
|13
|20
|9
|Хетафе
|12
|19
|10
|Вильярреал
|13
|18
|11
|Осасуна
|12
|18
|12
|Леванте
|13
|17
|13
|Реал Вальядолид
|13
|17
|14
|Алавес
|13
|15
|15
|Эйбар
|13
|15
|16
|Мальорка
|13
|14
|17
|Бетис
|12
|13
|18
|Сельта Виго
|13
|9
|19
|Эспаньол
|12
|8
|20
|Леганес
|13
|6