"Атлетико" обыграл "Эйбар", отыгравшись с 0:2

В матче 3-го тура чемпионата Испании "Атлетико" одержал волевую победу над "Эйбаром". Гости быстро открыли счет благодаря голу Шарлеса, а затем развили успех, отличился Арбилья. В середине тайма разрыв в счете сократил Фелиш. В начале второй половины встречи равновесие восстановил Витоло. В компенсированное время победу "матрасникам" принес Парти.

"Атлетико" – "Эйбар" - 3:2 (1:2)

Голы: Шарлес, 7 - 0:1, Арбилья, 19 - 0:2, Фелиш, 27 - 1:2, Витоло, 52 - 2:2, Парти, 90+1 - 3:2

"Атлетико": Облак, Хименес, Триппьер, Эрмосо, Лоди, Льоренте (Витоло, 46), Сауль, Лемар (Родриго Рикельме, 78), Коке, Жоау Феликс (Парти, 84), Диего Коста.

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