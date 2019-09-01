"Атлетико" обыграл "Эйбар", отыгравшись с 0:2

Теги атлетико мадридэйбар

"Атлетико" обыграл "Эйбар", отыгравшись с 0:2

В матче 3-го тура чемпионата Испании "Атлетико" одержал волевую победу над "Эйбаром". Гости быстро открыли счет благодаря голу Шарлеса, а затем развили успех, отличился Арбилья. В середине тайма разрыв в счете сократил Фелиш. В начале второй половины встречи равновесие восстановил Витоло. В компенсированное время победу "матрасникам" принес Парти.

"Атлетико" – "Эйбар" - 3:2 (1:2)
Голы: Шарлес, 7 - 0:1, Арбилья, 19 - 0:2, Фелиш, 27 - 1:2, Витоло, 52 - 2:2, Парти, 90+1 - 3:2

"Атлетико": Облак, Хименес, Триппьер, Эрмосо, Лоди, Льоренте (Витоло, 46), Сауль, Лемар (Родриго Рикельме, 78), Коке, Жоау Феликс (Парти, 84), Диего Коста.

Не пропустите: Дубль Парехо принес победу "Валенсии" над "Мальоркой". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Караваев близок к переходу в "Зенит"

Караваев близок к переходу в "Зенит"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 3 7
2 Севилья Севилья 3 7
3 Леванте Леванте 3 6
4 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 2 6
5 Осасуна Осасуна 3 5
6 Алавес Алавес 3 5
7 Барселона Барселона 3 4
8 Реал Мадрид Реал Мадрид 2 4
9 Сельта Виго Сельта Виго 3 4
10 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 3 4
11 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3 4
12 Мальорка Мальорка 2 3
13 Бетис Бетис 3 3
14 Хетафе Хетафе 3 2
15 Вильярреал Вильярреал 2 1
16 Гранада Гранада 2 1
17 Эйбар Эйбар 2 1
18 Валенсия Валенсия 2 1
19 Эспаньол Эспаньол 2 1
20 Леганес Леганес 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов