"Атлетико" обыграл "Хетафе" и вплотную приблизился к лидирующей "Барселоне"
В рамках 21-го тура испанской Примеры "Атлетико" в родных стенах взял верх над "Хетафе". Столичная команда выиграла со счётом 2:0 благодаря голам Антуана Гризманна и Сауля Ньигеса.
"Атлетико" – "Хетафе" - 2:0
Голы: Гризманн, 27 - 1:0, Сауль, 37 - 2:0.
"Атлетико": Облак, Хименес, Люка Эрнандес, Арьяс, Годин (Хуанфран, 46), Сауль, Парти, Родри Эрнандес, Лемар, Гризманн, Калинич (Мольехо, 62).
"Хетафе": Сория, Бруно Гонсалес, Даконам, Кабрера, Антунеш (Сайс, 58), Портильо, Максимович (Кристофоро, 66), Арамбарри, Суарес, Анхель, Молина (Мата, 46).
Удаления: Даконам (88), Кабрера (90).
Благодаря этой победе "матрасники" сократили отставание от лидирующей "Барселоны" до 2 очков, а "городские" остались на шестом месте.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|20
|46
|2
|Атлетико Мадрид
|21
|44
|3
|Севилья
|21
|36
|4
|Реал Мадрид
|20
|36
|5
|Алавес
|20
|32
|6
|Хетафе
|21
|31
|7
|Бетис
|20
|29
|8
|Реал Сосьедад
|20
|26
|9
|Валенсия
|20
|26
|10
|Леванте
|21
|26
|11
|Эйбар
|20
|25
|12
|Жирона
|20
|24
|13
|Эспаньол
|20
|24
|14
|Атлетик Бильбао
|20
|23
|15
|Леганес
|20
|22
|16
|Реал Вальядолид
|20
|22
|17
|Сельта Виго
|20
|21
|18
|Райо Вальекано
|20
|20
|19
|Вильярреал
|20
|18
|20
|Уэска
|20
|11