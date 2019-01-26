"Атлетико" обыграл "Хетафе" и вплотную приблизился к лидирующей "Барселоне"

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"Атлетико" обыграл "Хетафе" и вплотную приблизился к лидирующей "Барселоне"

В рамках 21-го тура испанской Примеры "Атлетико" в родных стенах взял верх над "Хетафе". Столичная команда выиграла со счётом 2:0 благодаря голам Антуана Гризманна и Сауля Ньигеса.

"Атлетико" – "Хетафе" - 2:0

Голы: Гризманн, 27 - 1:0, Сауль, 37 - 2:0.

"Атлетико": Облак, Хименес, Люка Эрнандес, Арьяс, Годин (Хуанфран, 46), Сауль, Парти, Родри Эрнандес, Лемар, Гризманн, Калинич (Мольехо, 62).

"Хетафе": Сория, Бруно Гонсалес, Даконам, Кабрера, Антунеш (Сайс, 58), Портильо, Максимович (Кристофоро, 66), Арамбарри, Суарес, Анхель, Молина (Мата, 46).

Удаления: Даконам (88), Кабрера (90).

Благодаря этой победе "матрасники" сократили отставание от лидирующей "Барселоны" до 2 очков, а "городские" остались на шестом месте.

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