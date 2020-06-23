"Атлетико" обыграл "Леванте", а "Вальядолид" сыграл вничью с "Хетафе" в Ла Лиге
"Атлетико" в матче 31-го тура Примеры обыграл "Леванте".
Победный гол забил Бруно Гонсалеса, который отправил мяч в свои ворота.
В другом матче тура "Вальядолид" сыграл вничью с "Хетафе".
"Леванте" - "Атлетико" - 0:1 (0:1)
Гол: Бруно Гонсалес, 15 (в свои ворота).
"Леванте": Фернандес, Коке (Мирамон, 60), Везу, Тоньо, Бруно Гонсалес, Рочина, Вукчевич (Кампанья, 60), Радойя, Барди (Эрнани, 82), Рохер (Моралес, 60), Леон (Майораль, 70).
"Атлетико": Облак, Савич, Ариас, Эрмосо (Хименес, 59), Лоди, Коке, Сауль, Льоренте (Корреа, 59), Партей (Мората, 84), Диегу Коста (Эррера, 80), Феррейра-Карраско (Жоау Феликс, 60).
"Вальядолид" - "Хетафе" - 1:1 (1:1)
Голы: Мата, 41 - 0:1, Энес Унал, 45+5 (с пенальти) - 1:1.
"Вальядолид": Масип, Начо Мартинес, Мойяно, Салису, Х.Фернандес, Алькарас, Сан Эметерио (Кико Оливас, 72), Оскар Плано (Перес, 90+2), Энес Унал, Гвардьола (де ла Фуэнте, 72), Вилья (Эрвиас, 60).
"Хетафе": Сория, Эчейта, Ньом (Хорхе Молина, 64), Суарес, Даконам, Оливера, Кукурелья (Портильо, 83), Максимович (Хасон, 83), Арамбарри, Мата (Тимор, 84), Дуро (Анхель, 71).
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|35
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|Гранада
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|20
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|20
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|20
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|20
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|20
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|Леганес
|20
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