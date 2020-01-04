"Атлетико" обыграл "Леванте" и вышел на третье место в Примере

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"Атлетико" обыграл "Леванте" и вышел на третье место в Примере

В рамках 19-го тура испанской Примеры "Атлетико" переиграл "Леванте".

Благодаря победе "матрасники" набрали 35 очков и сместили "Севилью" с третьей строчки в чемпионате.

"Атлетико" - "Леванте" 2:1

Голы: Корреа, 13 - 1:0, Рохер Марти, 16 - 1:1, Фелипе, 18 - 2:1

"Атлетико": Облак, Лоди (Витоло, 63), Хименес, Триппьер, Фелипе, Томас, Эррера, Корреа, Сауль, Жоау Феликс (Валера, 87), Мората.

"Леванте": Фернандес, Кабако, Постиго, Тоньо, Коке, Кампанья, Рочина (Эрнани, 72), Барди, Радоя (Вукчевич, 85), Майораль (Моралес, 46), Рохер Марти.   

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