"Атлетико" обыграл "Мальорку" и вышел на 1-е место в Примере

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"Атлетико" обыграл "Мальорку" и вышел на 1-е место в Примере

Завершились два матча 6-го тура чемпионата Испании. "Атлетико" на своем поле обыграл "Мальорку" и вышел на первое место в турнирной таблице. В другом матче "Леганес" и "Атлетик" не выявили победителя.

"Леганес" – "Атлетик" - 1:1 (0:0)
Голы: Рауль Гарсия, 59 (с пенальти) - 0:1, Оскар Родригес, 61 - 1:1

"Атлетик": Эррерин, Нуньес, Берчиче, Мартинес, Капа, Беньят, Ларрасабаль, Кордоба (Муниаин, 46), Рауль Гарсия, Дани Гарсия, Уильямс.

"Мальорка" – "Атлетико" - 0:2 (0:1)
Голы: Диего Коста, 26 - 0:1, Фелиш, 64 - 0:2

"Атлетико": Облак, Лоди, Савич, Арьяс, Фелипе, Витоло (Корреа, 57), Томас, Коке, Сауль, Жоау Феликс, Диего Коста (Мората, 69).

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