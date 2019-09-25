"Атлетико" обыграл "Мальорку" и вышел на 1-е место в Примере
Завершились два матча 6-го тура чемпионата Испании. "Атлетико" на своем поле обыграл "Мальорку" и вышел на первое место в турнирной таблице. В другом матче "Леганес" и "Атлетик" не выявили победителя.
"Леганес" – "Атлетик" - 1:1 (0:0)
Голы: Рауль Гарсия, 59 (с пенальти) - 0:1, Оскар Родригес, 61 - 1:1
"Атлетик": Эррерин, Нуньес, Берчиче, Мартинес, Капа, Беньят, Ларрасабаль, Кордоба (Муниаин, 46), Рауль Гарсия, Дани Гарсия, Уильямс.
"Мальорка" – "Атлетико" - 0:2 (0:1)
Голы: Диего Коста, 26 - 0:1, Фелиш, 64 - 0:2
"Атлетико": Облак, Лоди, Савич, Арьяс, Фелипе, Витоло (Корреа, 57), Томас, Коке, Сауль, Жоау Феликс, Диего Коста (Мората, 69).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Атлетико Мадрид
|6
|13
|2
|Атлетик Бильбао
|6
|12
|3
|Гранада
|6
|11
|4
|Реал Мадрид
|5
|11
|5
|Барселона
|6
|10
|6
|Реал Сосьедад
|5
|10
|7
|Севилья
|5
|10
|8
|Вильярреал
|6
|8
|9
|Бетис
|6
|8
|10
|Осасуна
|5
|7
|11
|Леванте
|6
|7
|12
|Хетафе
|5
|6
|13
|Реал Вальядолид
|6
|6
|14
|Валенсия
|5
|5
|15
|Алавес
|5
|5
|16
|Сельта Виго
|5
|5
|17
|Мальорка
|6
|4
|18
|Эспаньол
|5
|4
|19
|Эйбар
|5
|2
|20
|Леганес
|6
|2