"Атлетико" обыграл "Осасуну" и вошел в топ-4 Примеры
В 17-м туре испанской Примеры "Атлетико" одержал победу над "Осасуной".
Благодаря победе "матрасники" поднялись на четвертое место. От лидирующей "Барселоны" их отделяет 6 очков.
"Атлетико" - "Осасуна" 2:0
Голы: Мората, 67 - 1:0, Сауль, 75 - 2:0
"Атлетико": Облак, Триппьер, Хименес, Санчес (Эррера, 63), Фелипе, Томас, Сауль, Лемар (Корреа, 54), Коке, Жоау Феликс (Эрмосо, 82), Мората.
"Осасуна": Эррера, Эступиньян, Навас, Давид Гарсия, Ронкалья, Роберто Торрес (Адриан, 73), Рубен Гарсия, Брашанац, Мерида (Иньиго Перес, 79), Чими Авила, Ойер Санхурхо (Ибаньес, 73).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|16
|35
|2
|Реал Мадрид
|15
|34
|3
|Севилья
|16
|31
|4
|Атлетико Мадрид
|17
|29
|5
|Реал Сосьедад
|17
|28
|6
|Хетафе
|16
|27
|7
|Атлетик Бильбао
|17
|27
|8
|Валенсия
|16
|26
|9
|Гранада
|17
|24
|10
|Осасуна
|17
|23
|11
|Леванте
|17
|23
|12
|Бетис
|16
|22
|13
|Вильярреал
|16
|19
|14
|Реал Вальядолид
|16
|19
|15
|Алавес
|17
|19
|16
|Эйбар
|17
|16
|17
|Мальорка
|16
|14
|18
|Сельта Виго
|16
|13
|19
|Леганес
|17
|10
|20
|Эспаньол
|16
|9