"Атлетико" обыграл "Осасуну" и вошел в топ-4 Примеры

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"Атлетико" обыграл "Осасуну" и вошел в топ-4 Примеры

В 17-м туре испанской Примеры "Атлетико" одержал победу над "Осасуной".

Благодаря победе "матрасники" поднялись на четвертое место. От лидирующей "Барселоны" их отделяет 6 очков.

"Атлетико" - "Осасуна" 2:0

Голы: Мората, 67 - 1:0, Сауль, 75 - 2:0

"Атлетико": Облак, Триппьер, Хименес, Санчес (Эррера, 63), Фелипе, Томас, Сауль, Лемар (Корреа, 54), Коке, Жоау Феликс (Эрмосо, 82), Мората.

"Осасуна": Эррера, Эступиньян, Навас, Давид Гарсия, Ронкалья, Роберто Торрес (Адриан, 73), Рубен Гарсия, Брашанац, Мерида (Иньиго Перес, 79), Чими Авила, Ойер Санхурхо (Ибаньес, 73).

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