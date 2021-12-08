"Атлетико" обыграл "Порту" и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
Фото: инстаграм "Атлетико"/Автор неизвестен
В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский "Атлетико" на выезде обыграл "Порту" со счетом 3:1.
Победу испанскому клубу принесли голы Антуана Гризманна, Анхеля Корреа и Родриго де Пауля. В составе хозяев отличился Сержиу Оливейра.
"Атлетико", набрав семь очков, занял второе место в группе В и вышел в плей-офф Лиги чемпионов. "Порту" с 5 очками финишировал на третье месте и продолжит выступления в Лиге Европы.
"Порту" Португалия – "Атлетико" Испания - 1:3 (0:0)
Голы: Гризманн, 56 - 0:1, Корреа, 90 - 0:2, де Пауль, 90+2 - 0:3, Оливейра, 90+5 (с пенальти) - 1:3
"Порту": Диогу Кошта, Пепе, Мбемба, Сануси (Венделл, 63), Отавио (Фабиу Виейра, 82), Груйич (Корона, 81), Витинья, Жоау Мариу (Сержиу Оливейра, 81), Тареми (Тони Мартинес, 82), Эванилсон, Диас.
"Атлетико": Облак, Врсалько, Кондогбиа, Эрмосо, Льоренте, Карраско, Коке, де Пауль, Лемар (Корреа, 66), Суарес (Матеус Кунья, 13; Лоди, 83), Гризманн.
Удаления: Карраско (67), Венделл (70), Марчесин (75).
Не пропустите: "Реал" обыграл "Интер" в Лиге чемпионов. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главные новости дня: 7 декабря
-
Салах установил рекорд "Ливерпуля" в Лиге чемпионов
-
Феерии ПСЖ и "Боруссии", победы "Ливерпуля" и "Реала": все результаты Лиги чемпионов от 7 декабря
-
Определились 12 участников 1/8 финала Лиги Чемпионов
-
"Ливерпуль" выбил "Милан" из еврокубков
-
"Шахтер" упустил победу над "Шерифом" в Лиге чемпионов
-
"Атлетико" обыграл "Порту" и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
-
"Реал" уверенно победил "Интер" в Лиге чемпионов
-
"Аякс" с хоккейным счетом победил "Спортинг" в Лиге чемпионов
-
Дортмундская "Боруссия" уничтожила "Бешикташ" в Лиге чемпионов
-
Месси повторил достижения Неймара и Веа в ПСЖ
-
"Атлетико" теряет Суареса перед битвой с "Реалом" в Ла Лиге
-
Почеттино оценил игру Месси и Мбаппе в матче с "Брюгге"
-
Мбаппе объяснил, почему дал Месси пробить пенальти в матче с "Брюгге"
-
Форвард "Аякса" Аллер обновил свой рекорд Лиги чемпионов
-
1
Месси повторил рекорд Роналду по числу пенальти в Лиге чемпионов
-
Рангник оценил шансы "Манчестер Юнайтед" выиграть Лигу чемпионов
-
1
Месси забил 125 голов в Лиге чемпионов
-
"РБ Лейпциг" обыграл "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов
-
1
Месси и Мбаппе принесли ПСЖ крупную победу над "Брюгге"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4