"Атлетико" обыграл "Порту" и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

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"Атлетико" обыграл "Порту" и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Фото: инстаграм "Атлетико"/Автор неизвестен

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский "Атлетико" на выезде обыграл "Порту" со счетом 3:1.

Победу испанскому клубу принесли голы Антуана Гризманна, Анхеля Корреа и Родриго де Пауля. В составе хозяев отличился Сержиу Оливейра.

"Атлетико", набрав семь очков, занял второе место в группе В и вышел в плей-офф Лиги чемпионов. "Порту" с 5 очками финишировал на третье месте и продолжит выступления в Лиге Европы.

"Порту" Португалия – "Атлетико" Испания - 1:3 (0:0)
Голы: Гризманн, 56 - 0:1, Корреа, 90 - 0:2, де Пауль, 90+2 - 0:3, Оливейра, 90+5 (с пенальти) - 1:3

"Порту": Диогу Кошта, Пепе, Мбемба, Сануси (Венделл, 63), Отавио (Фабиу Виейра, 82), Груйич (Корона, 81), Витинья, Жоау Мариу (Сержиу Оливейра, 81), Тареми (Тони Мартинес, 82), Эванилсон, Диас.

"Атлетико": Облак, Врсалько, Кондогбиа, Эрмосо, Льоренте, Карраско, Коке, де Пауль, Лемар (Корреа, 66), Суарес (Матеус Кунья, 13; Лоди, 83), Гризманн.

Удаления: Карраско (67), Венделл (70), Марчесин (75).

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