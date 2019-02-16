"Атлетико" обыграл "Райо Вальекано" и обошел "Реал" (видео голов)

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"Атлетико" обыграл "Райо Вальекано" и обошел "Реал" (видео голов)

"Атлетико" обыграл "Райо Вальекано" в рамках матча 24 тура Примеры. 

"Атлетико" - "Райо Вальекано" - 1:0.

Победный гол забил на 74-й минуте Антуан Гризманн.

Гол: Гризманн, 74. 

"Райо Вальекано": Димитриевски, Амат, Тито, Гальвес (Альваро Гарсия, 76), Ба, Алекс Морено, Марио Суарес, Трехо (Посо, 57), Комесанья, Эмбарба (Бебе, 57), Рауль де Томас.

"Атлетико": Облак, Годин, Филипе Луис, Ариас, Хименес, Сауль, Эрнандес (Савич, 75), Гризманн, Мората, Корреа (Диегу Коста, 60), Витоло (Лемар, 60).

"Атлетико", набрав 47 очков занимает 2 место в турнирной таблице чемпионата Испании. Мадридцы отстают от лидирующей "Барселоны" на четыре очка. 

А еще:  Гризманн поднялся в лучших списке бомбардиров "Атлетико"| http://soccernews.ru

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