"Атлетико" обыграл "Райо Вальекано" и обошел "Реал" (видео голов)

"Атлетико" обыграл "Райо Вальекано" в рамках матча 24 тура Примеры.

"Атлетико" - "Райо Вальекано" - 1:0.

Победный гол забил на 74-й минуте Антуан Гризманн.

Гол: Гризманн, 74.

"Райо Вальекано": Димитриевски, Амат, Тито, Гальвес (Альваро Гарсия, 76), Ба, Алекс Морено, Марио Суарес, Трехо (Посо, 57), Комесанья, Эмбарба (Бебе, 57), Рауль де Томас.

"Атлетико": Облак, Годин, Филипе Луис, Ариас, Хименес, Сауль, Эрнандес (Савич, 75), Гризманн, Мората, Корреа (Диегу Коста, 60), Витоло (Лемар, 60).

"Атлетико", набрав 47 очков занимает 2 место в турнирной таблице чемпионата Испании. Мадридцы отстают от лидирующей "Барселоны" на четыре очка.

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