"Атлетико" обыграл "Реал Сосьедад" благодаря дублю Мораты

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"Атлетико" обыграл "Реал Сосьедад" благодаря дублю Мораты

В 26-м туре чемпионата Испании мадридский "Атлетико" на выезде обыграл "Реал Сосьедад" со счетом 2:0. Победу "матрасникам" принес Альваро Мората, который в первом тайме оформил дубль в течение трех минут.

После матча "Атлетико" по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице Примеры, отставая от "Барселоны" на семь очков. "Реал Сосьедад" остался на восьмой позиции. 

"Реал Сосьедад" – "Атлетико" - 0:2 (0:2)
Голы: Мората, 30 - 0:1, Мората, 33 - 0:2

"Реал Сосьедад": Рульи, Льоренте, Навас, Сальдуа, Тео, Субельдия (Пардо, 75), Мерино, Сурутуса (Хуанми, 68), Ойарсабаль, Виллиан Жозе (Баутиста, 27), Сандро Рамирес.

"Атлетико": Облак, Хименес, Годин, Филипе Луис (Арьяс, 46), Хуанфран, Лемар (Парти, 58), Родри Эрнандес, Коке, Сауль, Мората (Корреа, 71), Гризманн.

Удаление: Коке (62).

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