"Атлетико" обыграл "Реал Сосьедад" благодаря дублю Мораты
В 26-м туре чемпионата Испании мадридский "Атлетико" на выезде обыграл "Реал Сосьедад" со счетом 2:0. Победу "матрасникам" принес Альваро Мората, который в первом тайме оформил дубль в течение трех минут.
После матча "Атлетико" по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице Примеры, отставая от "Барселоны" на семь очков. "Реал Сосьедад" остался на восьмой позиции.
"Реал Сосьедад" – "Атлетико" - 0:2 (0:2)
Голы: Мората, 30 - 0:1, Мората, 33 - 0:2
"Реал Сосьедад": Рульи, Льоренте, Навас, Сальдуа, Тео, Субельдия (Пардо, 75), Мерино, Сурутуса (Хуанми, 68), Ойарсабаль, Виллиан Жозе (Баутиста, 27), Сандро Рамирес.
"Атлетико": Облак, Хименес, Годин, Филипе Луис (Арьяс, 46), Хуанфран, Лемар (Парти, 58), Родри Эрнандес, Коке, Сауль, Мората (Корреа, 71), Гризманн.
Удаление: Коке (62).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|26
|60
|2
|Атлетико Мадрид
|25
|50
|3
|Реал Мадрид
|26
|48
|4
|Хетафе
|26
|42
|5
|Алавес
|26
|40
|6
|Севилья
|26
|37
|7
|Бетис
|26
|36
|8
|Реал Сосьедад
|25
|35
|9
|Эйбар
|26
|34
|10
|Валенсия
|25
|33
|11
|Атлетик Бильбао
|25
|33
|12
|Эспаньол
|26
|33
|13
|Жирона
|26
|31
|14
|Леганес
|25
|30
|15
|Леванте
|25
|30
|16
|Реал Вальядолид
|26
|26
|17
|Сельта Виго
|26
|25
|18
|Вильярреал
|26
|23
|19
|Райо Вальекано
|26
|23
|20
|Уэска
|26
|22