"Атлетико" обыграл "Сельту" в матче 32-го тура Примеры

"Атлетико" переиграл "Сельту" в матче 32-го тура Примеры.

В составе победителей голами отметились Антуан Гризманн и Альваро Мората.

"Атлетико" - "Сельта" - 2:0 (1:0)

Голы: Гризманн, 42 - 1:0, Мората, 74 - 2:0.

"Атлетико": Облак, Хуанфран, Филипе Луис (Ариас, 72), Монтеро, Коке, Сауль, Эрнандес, Мойя, Гризманн (Мольехо, 90+1), Корреа, Витоло (Мората, 62).

"Сельта": Рубен Бланко, Кабраль, Араухо, Мальо, Оласа, Будебуз, Окай Йокушлу (Бельтран, 84), Лоботка, Буфаль (Йенсен, 86), Эмре Мор (Систо, 65), Гомес.

"Атлетико" занимает 2 позицию в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от лидирующей "Барселоны" на 9 баллов.

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