"Атлетико" обыграл "Сельту" в матче 32-го тура Примеры
"Атлетико" переиграл "Сельту" в матче 32-го тура Примеры.
В составе победителей голами отметились Антуан Гризманн и Альваро Мората.
"Атлетико" - "Сельта" - 2:0 (1:0)
Голы: Гризманн, 42 - 1:0, Мората, 74 - 2:0.
"Атлетико": Облак, Хуанфран, Филипе Луис (Ариас, 72), Монтеро, Коке, Сауль, Эрнандес, Мойя, Гризманн (Мольехо, 90+1), Корреа, Витоло (Мората, 62).
"Сельта": Рубен Бланко, Кабраль, Араухо, Мальо, Оласа, Будебуз, Окай Йокушлу (Бельтран, 84), Лоботка, Буфаль (Йенсен, 86), Эмре Мор (Систо, 65), Гомес.
"Атлетико" занимает 2 позицию в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от лидирующей "Барселоны" на 9 баллов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|32
|74
|2
|Атлетико Мадрид
|32
|65
|3
|Реал Мадрид
|31
|60
|4
|Хетафе
|31
|50
|5
|Севилья
|31
|49
|6
|Валенсия
|31
|46
|7
|Алавес
|32
|45
|8
|Атлетик Бильбао
|31
|43
|9
|Бетис
|31
|43
|10
|Эспаньол
|32
|41
|11
|Реал Сосьедад
|31
|40
|12
|Леганес
|31
|40
|13
|Эйбар
|31
|39
|14
|Жирона
|31
|34
|15
|Леванте
|31
|33
|16
|Сельта Виго
|32
|32
|17
|Реал Вальядолид
|31
|30
|18
|Вильярреал
|31
|30
|19
|Райо Вальекано
|31
|27
|20
|Уэска
|32
|25