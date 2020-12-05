"Атлетико" обыграл "Вальядолид" и возглавил Примеру

Теги атлетико мадридреал вальядолид

"Атлетико" обыграл "Вальядолид" и возглавил Примеру

В рамках 12-го тура испанской Примеры "Атлетико" победил "Вальядолид".

Благодаря победе "матрасники" вышли на первое место в чемпионате. "Вальядолид" идет предпоследним.

"Атлетико" - "Вальядолид" 2:0

Голы: Лемар, 56 - 1:0, Льоренте, 72 - 2:0

"Атлетико": Облак, Эрмосо, Савич, Фелипе, Триппьер, Витоло (Льоренте, 46), Эррера, Лемар (Торрейра, 77), Сауль (Жоау Феликс, 57), Корреа (Коке, 57), Суарес (Кондогбиа, 63).

"Вальядолид": Масип, Санчес (Эль-Ямик, 81), Начо Мартинес (Мичел, 73), Бруно Гонсалес, Эрвиас (Янко, 73), Кике Перес (Вейсман, 62), Алькарас, Жота (Тони Вилья, 62), Меса, Плано, Маркос Андре.  

Читайте также: "Реал" переиграл "Севилью" благодаря автоголу Буну. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Бавария" и "РБ Лейпциг" сыграли вничью, забив на двоих 6 голов

"Бавария" и "РБ Лейпциг" сыграли вничью, забив на двоих 6 голов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов