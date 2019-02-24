"Атлетико" обыграл "Вильярреал" благодаря голу Мораты (видео голов)
В 25-м туре чемпионата Испании "Атлетико" на своем поле победил "Вильярреал" со счетом 2:0. Победу мадридскому клубу принес нападающий Альваро Мората, отличившийся после передачи Филипе Луиса. Этот гол стал для форварда первым за "матрасников". Закрепил победу хозяев Сауль.
После этого матча "Атлетико" по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице Примеры, отставая от лидирующей "Барселоны" на семь очков. "Вильярреал" остался в зоне вылета на 18-м месте.
"Атлетико" – "Вильярреал" - 2:0 (1:0)
Голы: Мората, 31 - 1:0, Сауль, 88
"Атлетико": Облак, Арьяс, Хименес, Савич, Филипе Луис, Сауль, Родри Эрнандес, Лемар (Парти, 64), Коке, Мората (Диего Коста, 58), Гризманн.
"Вильярреал": Асенхо, Руис, Альваро Гонсалес, Фунес Мори (Чуквуэзе, 56), Марио Гаспар, Касерес (Форнальс, 76), Иборра, Касорла, Педраса, Бакка (Морено, 68), Токо-Экамби.
Не пропустите: "Валенсия" с Черышевым упустила победу над "Леганесом" (видео голов). | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Арсенал" уверенно обыграл "Саутгемптон" и вернулся в топ-4 в АПЛ
-
"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" не смогли выявить победителя в центральном матче 27 тура АПЛ
-
Гол Дибалы помог "Ювентусу" обыграть "Болонью" (видео гола)
-
"Болонья" - "Ювентус": видеотрансляция матча с участием лидера Серии А
-
Известная телеведущая потроллила Роналду за его жест после матча с "Атлетико"
Лента новостей
-
Уверенная победа "Атлетико" над "Вильярреалом" (видеообзор матча)
-
"Марсель" не сумел обыграть "Ренн" в Лиге 1
-
1
Аллегри оценил шансы "Ювентуса" перед ответным матчем Лиги Чемпионов с "Атлетико"
-
"Ростов" стал первым полуфиналистом Кубка России благодаря победе над "Краснодаром"
-
"Айнтрахт" разгромил "Ганновер" и ворвался в зону еврокубков
-
Появилась первая информация о травме Фирмино
-
Де Хеа оформил выдающееся достижение в АПЛ
-
1
Тяжелейшая победа "Ювентуса" в видеообзоре матче с "Болоньей"
-
"Атлетико" обыграл "Вильярреал" благодаря голу Мораты (видео голов)
-
Сульшер высказался о ничьей в матче "МЮ" - "Ливерпуль"
-
Клопп сделал заявление после матча "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль"
-
"Арсенал" уверенно обыграл "Саутгемптон" и вернулся в топ-4 в АПЛ
-
Отец Неймара оценил вероятность форварда в "Реал"
-
"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" не смогли выявить победителя в центральном матче 27 тура АПЛ
-
Гол Дибалы помог "Ювентусу" обыграть "Болонью" (видео гола)
-
ПСВ и "Фейеноорд" сыграли вничью в матче чемпионата Голландии
-
"Витесс" Слуцкого разгромил "Эммен" в гостевом матче
-
Еще один топ-клуб заинтересован в игроке "Фиорентины" Кьезе
-
Еременко и Игнатьев - в старте на матч "Ростов" - "Краснодар"
-
В первые полчаса матча "Манчестер Юнайтед" - "Ливерпуль" было травмировано три игрока
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|25
|57
|2
|Атлетико Мадрид
|25
|50
|3
|Реал Мадрид
|24
|45
|4
|Хетафе
|25
|39
|5
|Севилья
|25
|37
|6
|Алавес
|25
|37
|7
|Реал Сосьедад
|24
|34
|8
|Валенсия
|25
|33
|9
|Бетис
|24
|33
|10
|Атлетик Бильбао
|25
|33
|11
|Эйбар
|25
|31
|12
|Леганес
|25
|30
|13
|Леванте
|24
|30
|14
|Эспаньол
|25
|30
|15
|Жирона
|24
|27
|16
|Реал Вальядолид
|24
|26
|17
|Сельта Виго
|25
|25
|18
|Вильярреал
|25
|23
|19
|Райо Вальекано
|25
|23
|20
|Уэска
|25
|19