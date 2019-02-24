"Атлетико" обыграл "Вильярреал" благодаря голу Мораты (видео голов)

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"Атлетико" обыграл "Вильярреал" благодаря голу Мораты (видео голов)

В 25-м туре чемпионата Испании "Атлетико" на своем поле победил "Вильярреал" со счетом 2:0. Победу мадридскому клубу принес нападающий Альваро Мората, отличившийся после передачи Филипе Луиса. Этот гол стал для форварда первым за "матрасников". Закрепил победу хозяев Сауль.

После этого матча "Атлетико" по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице Примеры, отставая от лидирующей "Барселоны" на семь очков. "Вильярреал" остался в зоне вылета на 18-м месте.

"Атлетико" – "Вильярреал" - 2:0 (1:0)
Голы: Мората, 31 - 1:0, Сауль, 88

"Атлетико": Облак, Арьяс, Хименес, Савич, Филипе Луис, Сауль, Родри Эрнандес, Лемар (Парти, 64), Коке, Мората (Диего Коста, 58), Гризманн.

"Вильярреал": Асенхо, Руис, Альваро Гонсалес, Фунес Мори (Чуквуэзе, 56), Марио Гаспар, Касерес (Форнальс, 76), Иборра, Касорла, Педраса, Бакка (Морено, 68), Токо-Экамби.

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