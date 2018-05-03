"Атлетико" обыгрывает "Арсенал" после первого тайма

Завершился первый тайм ответного матча 1/2 финала Лиги Европы между "Атлетико" и "Арсеналом".

После первой половины со счетом 1:0 выигрывает испанский клуб благодаря голу в компенсированное время Диего Косты, которому ассистировал Антуан Гризманн.

Напомним, что в первом матче команды сыграли вничью - 1:1.

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